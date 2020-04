Film Stasera in Tv – Shooter – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Shooter. Produzione statunitense del 2007, il film è tratto dal romanzo di Stephen Hunter “Una pallottola per il presidente (Point of Impact)”, primo della serie dedicata al personaggio di Bob Lee Swagger, tiratore scelto reduce dall’Etiopia. La pellicola è oggetto di curiosità da parte degli appassionati d’armi per la grande varietà di dispositivi utilizzati. Dal film è stata tratta anche una serie tv di successo che in Italia è disponibile per la visione su Netflix.

Shooter – Trama

Bob Lee Swagger (interpretato da Mark Wahlberg), è un ex tiratore scelto dei Marine che lascia il corpo militare dopo una missione finita male. Si ritira in un luogo isolato nel Wyoming. Un giorno, però, viene raggiunto da alcuni membri dei corpi dedicati alla difesa delle più alte cariche dello stato. Sta per compiersi un attentato contro il Presidente degli Stati Uniti d’America, e Swagger è l’unico con le capacità di tiro a poterlo sventare. L’ingaggio si rivela però una trappola per poterlo accusare dell’attentato. Nel quale rimane ucciso il vero bersaglio, l’arcivescovo etiope che avrebbe potuto rivelare quanto accaduto in Etiopia riguardo ad un massacro di civili da parte di contractors americani. Swagger, al quale chi ha deciso di incastrarlo ha ammazzato anche il cane, pianificherà la sua vendetta…

Shooter – Trailer Video

Shooter – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Nove (canale 9 del digitale terrestre) alle ore 21.25 di oggi, 14 Aprile 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine dell’episodio numero 1 della 2a stagione di Deal With It – Stai al gioco.