Quando esce GTA 6 | Data Ufficiale

La popolare serie di videogame Grand Theft Auto uscirà prossimamente con un nuovo capitolo, intitolato GTA VI.

La Rockstar Games ha dichiarato che il nuovo gioco avrà molte auto da poter utilizzare, che saranno realistiche in tutti i loro dettagli. La società americana ha iniziato a creare curiosità attorno al titolo di prossima uscita a cominciare sin da metà 2019, tramite trailer e altri contenuti online attinenti.

GTA, una storia iniziata molti anni fa

Il videogioco Grand Thef Auto uscì nel 1997 nella sua prima edizione. Si tratta di una serie che si articola in diversi capitoli principali, ed ha anche alcuni spin-off. GTA VI sarà l’ottavo capitolo tra quelli principali.

In ogni edizione, il giocatore prende il controllo del protagonista, che ha il ruolo di un criminale che lavora per la malavita organizzata, e che è tenuto a compiere determinate missioni. Può usare varie armi, e può spostarsi con dei veicoli, che ha la possibilità di rubare.

Nei vari capitoli principali e nei vari spin-off, il personaggio può anche picchiare, eliminare e derubare la gente che incontra per strada, per il gusto di farlo, ma anche per incrementare il proprio bottino personale (avere dei soldi può essergli utile in determinate occasioni).

Uno degli ostacoli che può dargli del filo da torcere, è rappresentato dalle forze dell’ordine. Ma il personaggio può eliminare anche i poliziotti, anche se in determinate situazioni corre comunque il rischio di essere arrestato, soprattutto quando è inseguito da molti agenti.

Data di uscita di GTA 6

A oggi non esiste una data certa sull’uscita di GTA VI, ma siamo sicuri che quando uscirà nel suo Paese di origine, ovvero gli Stati Uniti, lo farà contemporaneamente anche in Italia. Bisognerà vedere anche se uscirà in simultanea su tutte le piattaforme di gioco, o se lo farà in date diverse a seconda che si tratti di PC, PlayStation 4, Xbox One, ecc.

Non si sa neppure quali saranno le piattaforme per le quali il gioco sarà reso disponibile.

Per quanto riguarda l’edizione immediatamente precedente (GTA V), uscì in date diverse, tra il 2013 e il 2015: dapprima per PlayStation 3 e Xbox 360, poi per Playstation 4 e Xbox One, e successivamente per Windows.

Auto realistiche e immagini di altissima qualità

La sesta versione di GTA avrà tante auto nuove da poter utilizzare nel corso del gioco.

Già in GTA V si nota un ottimo lavoro da parte degli sviluppatori per quanto riguarda la realisticità delle vetture, ma in quest’ultimo caso ci sono comunque delle discrepanze rispetto ai veicoli della vita reale: infatti, i marchi e le caratteristiche delle auto riprodotte nel videogame non sono del tutto veritieri (per problemi riguardanti le autorizzazioni).

Nel GTA di prossima uscita però, il problema della parziale irrealisticità non esisterà: la Rockstar Games ha lavorato per rendere le macchine molto credibili e aderenti alla realtà.

Inoltre, il parco auto presente nell’edizione che sarà disponibile prossimamente, sarà talmente vasto da mettere il videogiocatore nelle condizioni di avere l’imbarazzo della scelta.

In più, nel nuovo GTA VI, i passi avanti dal punto di vista tecnico hanno reso possibile anche un significativo miglioramento per quanto concerne la qualità dell’immagine del gioco nel suo complesso, dunque anche per quanto riguarda il modo in cui saranno visibili le automobili.