CORONAVIRUS – Bollettino 15 Aprile – I dati di oggi – FOTO

Bollettino Coronavirus 15 Aprile. Anche oggi stiamo attendendo insieme a voi i nuovi dati ufficiali del contagio da coronavirus in Italia. La curva è ormai in discesa ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia dato che un singolo errore potrebbe far ripartire tutto da capo.

Secondo gli ultimi dati i contagi totali sono 162.488. I ricoveri invece sono 28.011 mentre in terapia intensiva si trovano 3.186 pazienti. La discesa dal giorno precedente era stata importate. Gli attuali positivi in tutta Italia sono 104.291. I morti sono invece 21.067 ed i guariti arrivano a 37.130.

Bollettino 15 Aprile – DATI UFFICIALI

Come ogni pomeriggio andremo a seguire insieme gli aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Italia. Partiamo dagli ultimi dati emessi e vediamo subito che sono in totale 162.488 i casi totali nella penisola.

Resta sempre la Lombardia la regione più colpita che ha visto un incremento di 1.012 casi nelle ultime 24 ore. Anche in Piemonte l’aumento era stato rilevante con 556 casi in più dal giorno precedente mentre al terzo posto troviamo l’Emilia Romagna con 312 casi in più.