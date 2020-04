Quando esce la Ps5 | Data ufficiale

By

La PlayStation 5 sarà la prossima console per videogame di casa Sony. Molto probabilmente registrerà un grande successo in fatto di vendite, proprio considerando i tanti videogiocatori che non vedono l’ora di poterla utilizzare.

C’è anche tanta curiosità attorno alle novità che questo dispositivo apporterà al mondo videoludico e dell’intrattenimento tecnologico.

La data di uscita della Ps5

Quando uscirà la PlayStation 5? La prossima console di casa Sony molto probabilmente sarà disponibile alla fine del 2020. In particolare, il periodo di uscita dovrebbe essere tra ottobre e dicembre, come affermato l’anno scorso dalla stessa azienda.

Del resto, anche per quanto riguarda le edizioni passate della PlayStation, tranne per quanto concerne la Ps2 (che uscì nel mese di marzo del 2000), la data di uscita è sempre coincisa con l’ultima parte dell’anno:

La PlayStation 1 uscì il 3 dicembre 1994

La PlayStation 3 uscì l’11 novembre 2006

La PlayStation 4 uscì il 15 novembre 2013

La PlayStation 4 Pro uscì il 10 novembre 2016.

Il costo della PS5

In base alle notizie emerse recentemente, sappiamo che i costi di produzione della PlayStation 5 sono piuttosto elevati: la Sony deve spendere oltre 500 dollari per ogni Ps5 realizzata.

Di conseguenza, per ottenere dei profitti la società dovrebbe commercializzare il prodotto ad un prezzo piuttosto elevato, ma questo potrebbe provocare un insuccesso nelle vendite.

Pertanto, il prezzo di lancio del dispositivo dovrebbe aggirarsi attorno ai 450-500 dollari: l’azienda potrebbe vendere l’oggetto in perdita, per poi rifarsi in seguito sulla vendita di videogiochi e di servizi online riguardanti la stessa PlayStation 5.

I costi di produzione così elevati potrebbero dipendere dalla scarsa reperibilità di alcune componenti che sono necessarie al funzionamento del device, come ad esempio le memorie DRAM, le Flash NAND, la GPU, ecc.

Le novità introdotte dalla Ps5

La PlayStation 5 si avvarrà quasi certamente del supporto al 4K (ovvero la risoluzione Ultra HD), migliorerà gli effetti grafici, e l’esperienza di gioco in generale.

Possiamo ipotizzare che la consolle di prossima uscita rappresenterà un passo in avanti notevole anche per quanto riguarda i giochi che prevedono l’immersione nella realtà virtuale (VR), dal momento che la Sony è una delle società ad aver impiegato più risorse in questo particolare ambito.

Inoltre, secondo quanto riferito dal responsabile del progetto Mark Cerny, la PlayStation 5 avrà un lettore Blu-Ray 4K con anche la possibilità di guardare dei film.

In più, secondo alcune indiscrezioni, la consolle avrà la retrocompatibilità con i giochi progettati per le PlayStation precedenti.

Informazioni e indiscrezioni sui giochi per la PlayStation 5

Non ci sono informazioni ufficiali sui giochi che usciranno subito dopo il lancio della nuova consolle della Sony.

In ogni caso, è praticamente certo che titoli molto attesi come GTA VI, Gran Turismo 7 e una nuova edizione di Harry Potter, quando usciranno saranno disponibili anche per questa prossima piattaforma nipponica.

Una notizia ufficiale riguarda invece il fatto che Sony, all’uscita della consolle, rilascerà videogame inizialmente compatibili sia per la Ps5 che per le più datate PlayStation 4 Ps4 Pro.