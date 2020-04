Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 17 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 17 aprile 2020. Vediamo cosa indicano le stelle per la giornata di domani. C’è un buon recupero per l’Ariete e i Gemelli. Il Toro e il Cancro devono essere pazienti ancora un po’. Ecco, nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per i primi 4 segni zodiacali.

Ariete

Domani avrai molta forza. Per gli Ariete che nel lavoro si espongono e si relazionano con molta gente, il successo sarà assicurato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox alcuni progetti, cui tieni molto, vedranno i primi risultati già entro tre mesi. Gli Ariete più bloccati, saranno comunque sostenuti dai favori di Mercurio e del Sole nel segno. Ti dovrai impegnare sodo, ma le soddisfazioni non ti mancheranno!

Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a rinviare le questioni più complicate a domenica prossima. Domani e sabato sforzati di essere ancora paziente. La clausura forzata di questo periodo ti mette a disagio, come tutti del resto, ma tu sei un segno capace di non perdersi d’animo, che riesce ugualmente a intrattenersi, per passare il tempo dentro casa. Meglio, certo, se accanto alla persona giusta!

Gemelli

Nel prossimo fine settimana avrai ben tre pianeti a sostenere l’amore: Venere, Marte e Saturno. Le coppie vivranno due giornate all’insegna della complicità. L’oroscopo di Paolo Fox indica un importante miglioramento anche sul lavoro: finalmente sta ritornando il sereno nella tua vita!

Cancro

Domani, secondo il popolare astrologo di Rai2, le cose per te andranno meglio, rispetto a inizio settimana. Mercurio e il Sole faranno capolino nel tuo segno, anche se per poco tempo e ti porteranno un po’ di serenità. Dovresti rivedere dei conti! Sfrutta la prossima domenica per riavvicinarti al partner, specie se negli ultimi tempi avete avuto molti contrasti. È importante affrontare questo periodo con più armonia in famiglia..