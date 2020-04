Perchè dovresti sposare una Bilancia: ecco tutte le risposte

Le stelle possono guidare il nostro cuore verso la scelta della persona migliore per noi. In questo articolo scoprirai perché dovresti sposare una Bilancia: ecco tutte le risposte che possono fare al caso tuo.

E’ la regina della casa

Perché dovresti sposare una Bilancia? Perché è la regina della casa. La Bilancia ama molto stare a casa e difficilmente la lascerà in disordine, piena di microbi e polvere. Una Bilancia si occuperà della casa con amore, per assicurare benessere a sé e al resto della famiglia. Una Bilancia sarà sempre impegnata a realizzare qualcosa per migliorare l’estetica dell’ambiente, come lavoretti di bricolage, mettere vasi di fiori o profumatori qua e là o cambiare posto ai mobili.

E’ onesta

La Bilancia è onesta e sincera, crede nel matrimonio che per lei è sacro come un sacramento da onorare e rispettare, cosa che il matrimonio è in realtà. Se nel rapporto ci sono problemi la Bilancia non ha timore di parlarne con tutta onestà. Le persone del segno non cercano sotterfugi e si danno da fare per mediare e risolvere le questioni problematiche che possono insorgere nell’ambito del rapporto di coppia.

Avresti accanto una persona elegante

Se vuoi avere accanto un partner elegante, bello e ammirato da tutti, dovresti sposare una Bilancia. La Bilancia è il segno dell’estetica, cura molto il proprio aspetto esteriore, si veste bene, ha i capelli sempre a posto, lucidi, splendenti, in piega. Per la Bilancia l’eleganza è fondamentale come la cura di se stessi. Le Bilancia sono notoriamente attratte dal bello più che dall’aspetto interiore e così come loro si curano, pretendono che anche il partner sia curato esteticamente, sempre in ordine, profumato e ben vestito.

E’ seria

I nati sotto il segno della Bilancia sono fondamentalmente persone serie, degne di fiducia, le migliori dello zodiaco capaci di portare avanti un rapporto serio e duraturo come il matrimonio. Se cerchi una donna non solo per una sera dovresti sposare una Bilancia. Su di lei si può fare affidamento, la fuga è una cosa che non contempla, non è una Vergine problematica, che scappa sempre davanti a cosa non le piace. Una Bilancia, se qualcosa non va, ti esporrà le sue ragioni e non lascerà mai la situazione in sospeso.

Sa dare tutta se stessa nel rapporto

Nel rapporto a due la Bilancia ci mette l’anima e sa dare tutta se stessa affinché le cose funzionino alla perfezione. Se cerchi una persona che ti supporti e ti comprenda, dovresti sposare una Bilancia senza alcun dubbio. Avresti accanto, un’amica, un’amante, una spalla su cui piangere, una moglie devota, tutto. Con una Bilancia accanto non ti mancherebbe davvero niente.