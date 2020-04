Le stelle ci aiutano a capire tutto dei segni dello zodiaco, anche le piccole e grandi manie di ognuno di loro. In particolare da cosa sono ossessionati i segni zodiacali? Ecco tutte le risposte.

Ariete

Da cosa è ossessionato il segno zodiacale dell’Ariete? La sua ossessione è il tempo, che non ha mai in abbondanza. Fissato con la rapidità e la prontezza, l’Ariete si lamenta di tutto ciò che secondo lui gli fa perdere tempo, anche solo dormire.

Toro

Da cosa è ossessionato il segno zodiacale del Toro? La sua ossessione sono i soldi. La stabilità finanziaria lo rende avido e tirchio, timoroso di non poter provvedere al sostentamento della famiglia.

Gemelli

L’ossessione dei Gemelli è quella di avere troppe cose da fare tutte insieme. Effettivamente la loro vita è così!

Cancro

L’ossessione del Cancro è quella della pulizia. Il Cancro deve vivere in un ambiente pulito, ha sempre in mano spray, canovacci e disinfettanti per rendere la sua casa immacolata e linda, senza batteri e microrganismi pericolosi in giro.

Leone

Il Leone è ossessionato dall’idea di essere il vincente di turno, il re da onorare e venerare. E’ ossessionato dal piacere al prossimo e vive e fa di tutto per ricevere complimenti e ammirazione incondizionata.

Vergine

La Vergine è ossessionata dal perdere il controllo di tutto, dal non avere più in mano le redini della sua vita, del denaro, del lavoro, del rapporto sentimentale di turno.

Bilancia

Da cosa è ossessionata la Bilancia? dall’aspetto fisico. La Bilancia bada molto all’estetica, al bello e cerca sempre di essere in forma, di curarsi con creme e trattamenti vari. Non disdegna neanche la chirurgia estetica pur di apparire.

Scorpione

Lo Scorpione è ossessionato dalla vendetta. E’ capace di stare dietro alla sua vittima per lunghi anni finché non si è pienamente vendicato e anche quando questa sparisce dalla sua vista cerca di perseguitarla per vie traverse.

Sagittario

Da cosa è ossessionato il Sagittario? Dal fare affari. Il Sagittario è sempre alla ricerca dell’affare migliore che può fare, non solo nel lavoro ma anche in campo sentimentale.

Capricorno

Il Capricorno è ossessionato da chi è troppo emotivo. Non sopporta le manifestazioni affettive a cui reagisce quasi con repulsione, indignandosi quando vede troppe smancerie.

Acquario

L’Acquario è un paranoico. E’ ossessionato dal fatto che qualcuno lo spii e ha spiccate manie di persecuzione. Spirito libero e indipendente, ha una grande paura di essere controllato e di non potersi più muovere in libertà.

Pesci

L’ossessione più grande dei Pesci è la solitudine, che li porta ad accettare qualsiasi situazione pur di non restare soli, soprattutto in campo sentimentale. Pur di non passare la sua vita da single, un Pesci è capace di stare accanto alle persone peggiori.