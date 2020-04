Stasera in Tv – Programmazione Rai – 17 Aprile 2020

Buongiorno e bentrovati con la nostra rubrica stasera in tv. Ecco a voi la programmazione Rai di questo venerdì 17 Aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 17 Aprile

Su Rai1 alle 21.20 andrà in onda il film Bel & Sebastien – Amici per Sempre.Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle, ma Sebastien fara’ di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 17 Aprile

Su Rai2 andrà il onda il telefilm N.I.C.S, con il quinto episodio della diciassettesima stagione, intitolato Un Brutto Risveglio.Mentre su Rai3, ci sarà il film italiano Nome Di Donna.Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi.

Programmazione tv – Rai4 & Rai5 – 17 Aprile

Su Rai4 alle 21.20, andrà in onda il film thriller Nemesi.Un sicario viene assoldato per uccidere il fratello di una brillante chirurga estetica. La donna, però, si vendica catturando il sicario e praticando su di lui un intervento di cambio di sesso. Su Rai5 invece, ci sarà il documentario Art Night – L’Arte Rubata.Un traffico criminale dalle proporzioni colossali, che è partito dall’Italia ed è arrivato in grandi musei del mondo.