L’oroscopo può aiutarci a scoprire le caratteristiche, i gusti, i pensieri più nascosti dei segni zodiacali. In questo articolo scoprirai in particolare cinque cose che non sai di un Pesci: ecco quali sono.

1. Compie scelte sentimentali a caso

La prima delle cinque cose che non sai di un Pesci è che compie scelte sentimentali a caso. Spieghiamoci meglio, in pratica un Pesci è disposto a legarsi con il primo partner che passa pur di non restare solo. Questa scelta di vita è senza dubbio discutibile e controproducente perché porta inevitabilmente sulla strada dell’insoddisfazione in campo sentimentale e alla ricerca continua del vero e giusto partner per noi. Altra conseguenza è l’ovvia tendenza al tradimento, dato che l’attuale situazione amorosa non soddisfa pienamente ma è frutto di un’opzione di comodo.

2. Si da un gran da fare nella vita

La seconda delle cinque cose che non sai di un Pesci è che si da un gran da fare nella vita. I Pesci sono persone laboriose e instancabili dal punto di vista delle idee ma anche dell’azione. I Pesci hanno molti sogni e, per raggiungerli, lavorano faticosamente. I Pesci non stanno mai fermi, sono sempre pronti a darsi da fare, sul lavoro sono flessibili e si adeguano. Quando il lavoro scarseggia si adattano a tutto facendo il possibile per risolvere anche i problemi che non gli competono. Anche nella vita e nel rapporto a due i Pesci si danno da fare cercando di essere i migliori compagni per il partner, interessandosi ai loro gusti e provando ad emularli

3. E’ attaccato alla famiglia

La terza delle cinque cose che non sai di un Pesci è che è attaccato alla famiglia. Un Pesci tiene molto alle relazioni famigliari, non sue ma anche del partner. A un Pesci piace sentirsi il benvenuto nella famiglia del compagno e sarà felice di farne parte. Allo stesso tempo accoglierà il suo amore nella sua. Un Pesci non fomenterà mai tensioni in ambito famigliare, ci tiene troppo.

4. Fondamentalmente è un’ottima persona

La quarta delle cinque cose che non sai di un Pesci è che fondamentalmente è uno dei migliori segni dello zodiaco dal punto di vista caratteriale. Un Pesci è una persona di buon carattere, sensibile ed empatica, il suo animo è esente da cattiveria, invidie o ogni altro sentimento malevolo che può avvelenare l’animo umano.

5. E’ più romantico di un romanzo d’amore ottocentesco

La quinta e ultima delle cinque cose che non sai di un Pesci è che è più romantico di un romanzo d’amore ottocentesco. I Pesci sono molto romantici, amano le lettere d’amore e i fiori, sono più cavalieri dei gentiluomini del romanticismo e sognano una vita circondata da mille cuoricini.