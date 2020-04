Youma Diakite a Ciao Darwin – Età, Sorella, Marito e Figli – Chi sono? – FOTO INSTAGRAM

By

Youma Diakite sarà il capitano della squadra dei Belli di questa sera a Ciao Darwin. Per chi non la conoscesse Youma Diakite è un’ex modella e personaggio televisivo. E’ stata anche un’attrice. E’ nata in Mali nel 1971 ed oggi ha 48 anni. E’ alta 1.73 ed ha i capelli neri.

Youma Diakite – Età

Come abbiamo già detto poco sopra Youma Diakite è nata nel 1971. Per la precisione il suo compleanno è l’1 Maggio e per questo motivo, oggi Youma Diakite ha 48 anni. Tra pochi giorni però ne compirà 49.

Youma Diakite – Vita privata

Non si consce tantissimo della vita privata di Youma Diakite. L’ex modella infatti tende ad essere veramente riservatissima. La stessa, comunque, così come ha dichiarato durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni è felicemente fidanzata con Fabrizio Ragone. Con lo stesso ha avuto un figlio che è nato nel 2014.

Youma Diakite – Instagram

Se ti stai chiedendo dove poter trovare altre informazioni su Youma Diakite la risposta è logicamente sui Social Network. Il suo account ufficiale di Instagram è @youma.diakite sul quale pubblica spesso diverse sue fotografie. Qui di seguito ne pubblichiamo alcune.