Luciana Littizzetto è sposata? – Ecco chi sono i figli – FOTO

Tra tutti i personaggi di cui parliamo quotidianamente oggi spunta il nome di Luciana Littizzetto che questa sera farà la sua solita grande parte a Che Tempo che Fa. Proprio per questo motivo vogliamo dedicarle uno speciale sul nostro sito e parlare un po di quella che è la sua vita privata.

Innanzi tutto, se qualcuno non la conoscesse, Luciana Littizzetto è una comica italiana ma è anche cabarettista e conduttrice radiofonica oltre ad essere scrittrice, umorista, attrice, doppiatrice e, infine, conduttrice televisiva. E’ nata a Torino il 29 Ottobre 1964, per cui oggi ha 55 anni, ed è alta 1.58m. Ha studiato presso l’Università di Torino.

Luciana Littizzetto è sposata?

Luciana Littizzetto è sposata dal 1997 con Davide Graziano. Si tratta di un ex batterista del gruppo Africa Unite e che in passato a collaborato anche con Vinicio Capossela. I due stanno insieme fin dal 1997 come abbiamo già detto ma non sono mancati i momenti molto complicati. “I battibecchi sono – come ha rivelato lei stessa – all’ordine del giorno”. Ma ha comunque sottolineato che li superano sempre e vanno oltre.

Luciana Littizzetto – Figli

Purtroppo però per i due non sono potuti arrivare figli biologici ed è per questo motivo che, comunque, non hanno assolutamente rinunciato ad averne. Infatti hanno due fratelli in affido. Si tratta di Giordano e Vanessa, questi sono i nomi dei bambini. Il primo è molto appassionato di musica e segue le orme del papà mentre la bimba è una sportiva nata ed ha una grandissima passione per la scherma.