Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato all’oroscopo di Branko di domani lunedì 20 aprile 2020. Cosa aspetterà domani ai 4 segni centrali dello zodiaco? Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, saranno fra i prediletti degli astri? Scopriamolo insieme, leggendo di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: Leone

Domani, secondo l’oroscopo di Branko, dovrai fare uno slalom fra incontri. Il Sole in Toro ti chiederà molta cautela per non cadere in discussioni. In tal senso verranno in aiuto Venere e Mercurio in aspetto positivo, ma tu dovrai metterci del tuo e impegnarti a essere diplomatico.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: Vergine

Hai un oroscopo molto fortunato che ti regalerà domani nuove energie da investire nei tuoi progetti. Il popolare astrologo Branko anticipa dalla prossima settimana nuove opportunità in arrivo da non farsi sfuggire.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata giusta per approfondire quelle situazioni pratiche che ti danno qualche grattacapo. Forse una questione legata a beni famigliari che bisognerà discutere con calma.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: Scorpione

L’oroscopo di Branko per domani ti consiglia di usare la massima cautela sul lavoro. Ci possono essere alcune collaborazioni che ti daranno dei problemi. Il consiglio è quello di rinunciare, se servirà.