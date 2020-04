Film Stasera in Tv – Hotel Transylania – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Hotel Transylvania. Produzione statunitense del 2012, è il primo di una trilogia di successo per tutta la famiglia dedicata al personaggio di Dracula, ai suoi strampalati amici e… alla sua famiglia. Nel 2021 è prevista anche l’uscita del quarto capitolo della serie.

Hotel Transylvania – Trama

In questa storia della Sony Pictures, il Conte Dracula è il direttore dell’Hotel Transylvania, un albergo a cinque stelle destinato al soggiorno di tutti i mostri del mondo. Dracula lo ha costruito anche per proteggere la figlia Mavis dal pericolo degli umani, che molti anni addietro hanno causato la morte della madre della piccola. Nell’albergo vengono abitualmente ospitati Frankenstein, detto “Frank”, e sua moglie Eunice; la famiglia di lupi mannari composta da Wayne e Wanda con la loro nutrita cucciolata, Murray la mummia e Griffin, l’uomo invisibile. Nel giorno del 118° compleanno di Mavis, al raggiungimento della sua maggiore età da mostro, Dracula consente alla figlia di uscire dall’albergo per visitare il mondo degli umani. Per tenerla ancora vicina a sé, però, il Conte organizza una finta folla umana, composta da zombi, che deve perseguitarla fino a farla tornare in albergo. Il piano va a buon fine, ma gli zombi conducono per sbaglio all’hotel anche il ventunenne umano Jonathan…

Hotel Transylvania – Trailer Video

Hotel Transylvania – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Hotel Transylvania

Genere: Animazione

Durata: 1h 30m

Anno: 2012

Paese: USA

Regia: Genndy Tartakovsky

Hotel Transylvania – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale del digitale terrestre del gruppo Sky Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) alle ore 21.30 di oggi, 21 Aprile 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine dell’episodio 147 di Guess My Age – Indovina l’età.