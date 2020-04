Giorgio Manetti – Chi è l’ex di Gemma Galgani?

I fan del Trono Over di Uomini & Donne hanno imparato a conoscerlo diversi anni fa. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, ex della dama di Torino Gemma Galgani. Scopriamo qualcosa su di lui.

Giorgio Manetti – Dove e Quando è Nato

Giorgio Manetti, classe 1956, è nato a Campi Bisenzio, Comune in provincia di Firenze. Cresciuto nel capoluogo toscano, Manetti ha iniziato da adolescente a lavorare in un salone per barbiere.

La Carriera e il Rapporto con Gemma

Poliglotta e appassionato di arte e cultura, Manetti ha il diploma di parrucchiere ed è manager dell’agenzia di eventi Giorgio Manetti Lifestyle. La fama è arrivata per lui con l’inizio della partecipazione a Uomini & Donne.

Qui ha iniziato una relazione con Gemma Galgani. Il rapporto, che non è stato privo di momenti di burrasca, è terminato nel 2016. A prendere questa decisione, che ai tempi lasciò spiazzati sia i fan sia i partecipanti al dating show, è stata la dama di Torino. Negli anni successivi, Giorgio Manetti ha più volte parlato della ex durante le interviste che ha rilasciato, sottolineando la sua voglia di stare sotto ai riflettori.

Caterina – il Nuovo Amore

Giorgio Manetti, che nel 2017 ha pubblicato il libro autobiografico Il Gabbiano e le sue Principesse, è oggi legato a una donna di nome Caterina. Per essere precisi ricordiamo che si tratta di un ritorno di fiamma. I due, come ricordato da Manetti in un’intervista rilasciata a inizio 2020, sono stati insieme per la prima volta tra il 2007 e il 2009 e si sono ritrovati dopo l’ultima stagione di lui nello studio di Maria De Filippi.

Instagram

Giorgio Manetti è presente su Instagram con il profilo @giorgio56manetti. Su questo palcoscenico social, seguito da oltre 100mila persone, condivide foto di eventi, selfie e video in cui racconta le sue giornate.