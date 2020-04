Torta con pere e cioccolato – Ecco la ricetta

Se vuoi cucinare una torta diversa dalla solita torta al cioccolato, eccoti una varietà diversa, la ricetta della torta alle pere con cioccolato. Soffice e morbida, e deliziosa. Segui tutti i procedimenti, per un’eccezionale dolce.

INGREDIENTI

260 g di farina 00

40 g di cacao amaro

3 uova

180 g di zucchero

120 g di burro

120 g di latte

4 pere

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 pizzico di sale

1 limone

PREPARAZIONE

Per prima cosa devi sciogliere il burro in un pentolino a bagnomaria, poi lava e taglia le pere a fettine, e mettile di lato. In una ciotola monta le uova con lo zucchero, usando le fruste elettriche, frulla per 5 minuti.

Unisci la vaniglia, il sale e la farina, con il lievito ed il cacao, già setacciati. Miscela con il latte e mescola finchè il composto non si amalgama per ben.

Aggiungi il burro e le pere, mescola con una spatola, senza rovinare il composto. Adesso versalo su una tortiera e inforna la tua torta a 170° per 45 minuti circa, spegni il forno ed esci la torta, spolvera lo zucchero a velo.