Iaia Forte di Vivi e lascia vivere – Chi è, Compagno, Vita privata e Filmografia

Iaia Forte – all’anagrafe Maria Rosaria Forte – è una delle attrici più talentuose del panorama italiano. Scopriamo qualcosa su di lei.

Iaia Forte – Dove e Quando è Nata

Iaia Forte è nata a Napoli il 15 marzo 1962.

Studi e Carriera

La celebre attrice ha iniziato a studiare violino da giovane. Dopo un po’, ha abbandonato la strada della musica per seguire quella della recitazione. Dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha debuttato portando sul palco teatrale un adattamento di Ha da passà ‘a nuttata, una delle opere più famose di Eduardo De Filippo. Nel corso della sua lunga carriera, è stata diretta da grandissimi nomi della regia teatrale, tra i quali è possibile citare Emma Dante e Luca Ronconi.

Per quanto riguarda il cinema, tra le tappe salienti è possibile citare l’esordio in Separati in Casa, film del 1986, e la partecipazione al film Stradivari, pellicola del 1988 con Stefania Sandrelli nel cast.

Diretta anche sul grande schermo da grandi registi come Nichetti – per il suo film L’Una e l’Altra ha vinto il Nastro D’argento nel 1997 – e Marco Ferreri, Iaia Forte è considerata musa di Pappi Corsicato. Davanti alla sua macchina da presa ha dato spazio a prove di recitazione speciali in film come Il Volto di Un’Altra. Da non dimenticare quando si parla della sua carriera è anche la presenza nel cast de La Grande Bellezza di Sorrentino.

L’attrice napoletana ha partecipato anche a diverse produzioni televisive. Tra le più recenti è possibile citare Vivi e lascia vivere, per la regia di Corsicato e con un cast d’eccezione che comprende nomi come Elena Sofia Ricci.

Vita Privata

Iaia Forte, che non ha figli, è legata a un collega. Il compagno è l’attore Tommaso Ragno (che ha recitato in 1992), con il quale ha avuto una storia in passato e che ha ritrovato dopo un periodo di lontananza.