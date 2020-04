Ian Somerhalder – Chi è il marito di Nikki Reed?

Iann Somerhalder è il marito di Nikki Reed, vediamo insieme la sua vita privata

Chi è il marito di Nikki Reed?

Il marito di Nikki Reed è Iann Somerhalder. Nasce nel 1978 in Louisiana, suo padre è un imprenditore e sua madre una massaggiatrice. La sua infanzia viene segnata dal divorzio dei genitori e lui ne soffre davvero molto. Inizia a lavorare come modello sin da piccolo e a 17 anni decide di dedicare la sua carriera alla recitazione.

Li vengono assegnati diversi ruoli per poi debuttare nel cinema con L’ultimo Sogno, Le regole dell’attrazione in cui è un giovane omosessuale. Nel 2004 diventa molto famoso con Lost. È lui il protagonista durante la prima stagione. Sottolineiamo la sua bellezza e il suo fascino che riescono a portarlo davvero lontano.

Continua il suo lavoro come modello sfilando per brand importanti con Versace, Guess e Calvin Klein. La tv lo vede in Smallville e in The Vampire Diaries.

L’incontro con Nikki Reed

È in The Vampire Diaries che conosce uno degli amori della sua vita Nina Dobrev. Dopo la fine di questa storia inizia una relazione non Nikki Reed, che sposa nel 2015. Un uomo molto appassionato degli animali e una delle cause che gli stanno più a cuore è la loro tutela.

Nel 2012 diventa ambasciatore delle Nazioni Unite a difesa dell’ambiente. Inoltre, si interessa anche di tematiche sociali molto importanti. Insieme a Candice Accola, co-star di The Vampire Diaries, lavora al progetto It Gets Better per contrastare i suicidi giovanili.

Un uomo deciso, affascinate e determinato che è riuscito ad ottenere ciò che desiderava. Quando è apparso per la prima volta sullo schermo ha subito catturato l’attenzione anche per la sua bravura di attore. Inoltre, ha avuto la fortuna di incontrare e sposare Nikki Reed, una donna altrettanto affascinate e intelligente.