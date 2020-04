Nicoletta Matovani – Chi è la moglie di Pavarotti? – FOTO

View this post on Instagram

sono passati 12 anni da quel terribile giorno in cui è finito tutto. questi siamo noi. eravamo felici. abbiamo affrontato di tutto nella nostra vita, dalle maldicenze (quelle non sono mai mancate, né prima né dopo) alle gioie più grandi, fino alle tristezze da strapparsi il cuore. ma non ci siamo mai arresi. eravamo forti. le tue parole risuonano ancora in me: “forza! cerca sempre di volare alto, cerca di comprendere le ragioni degli altri e offri un sorriso a tutti,ma soprattutto a te stessa.”I tuoi abbracci erano il mio rifugio, erano la prova che tutto sarebbe andato bene. Mi hai sempre detto che la felicità, come l’amore, non si spiega, la si vive e basta. non ci si fanno tante domande, ci si bacia e si ride, tanto! Ecco a chi continua a giudicare, auguro di provare la stessa gioia, che abbiamo avuto la fortuna di vivere noi. Mi manchi, ma so che sei sempre con me ed Ali❤️