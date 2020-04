Stasera in TV -Programmazione Rai – 24 Aprile 2020

By

Buongiorno e bentrovati con la nostra rubrica Stasera in TV.Anche questa serata,sarà ricca di film e programmi.Andiamo a vedere la programmazione Rai di questo venerdì 24 Aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 24 Aprile

Su Rai1, alle 21.20 andrà in onda il documentario dedicato al grande compianto lirico italiano, Luciano Pavarotti.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 24 Aprile

Su Rai2 ci sarà il telefilm americano “N.C.I.S”, con l’episodio sei della diciassettesima stagione, intitolato ” Nel Mondo Reale”. Il figlio di un sottufficiale della Marina viene trovato morto quando tutti erano pronti per festeggiare la sua uscita di prigione. Indagando, l’N.C.I.S. risale a Dante Brown, il migliore amico di Kasie. Mentre su Rai3, ci sarà il film italiano ” In Guerra per Amore”, che vede alla regia il comico Pif.

Programmazione TV – Rai4 – Rai5 – 24 Aprile

Su Rai4, potrete vedere il film ” Lupin 3 “, tratto dall’omonimo cartone animato nato in Giappone.Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko devono rubare il “Cuore cremisi di Cleopatra”, un gioiello di inestimabile valore custodito in una gigantesca cassaforte di massima sicurezza chiamata “L’Arca di Navarone”. Ma l’ispettore Zenigata è pronto a ostacolare i piani di Lupin. Su Rai5 infine, andrà in onda il programma ” Art Night – Earth”, che dedicherà la sua serata a Pinuccio Sciola, grandissimo scultore italiano.