Twilight – Eclipse – Tutto il cast

Twilight – Eclipse ecco tutto il cast al completo e anche qualche informazione in più

Il cast di Twilight – Eclipse

Twilight Saga: Eclips con David Slade e kristen Stewart, Robert Pattinson, Bryce Dallas Howar,Billy Burke, Taylor Lautner. Melissa Rosenberg si è occupata della sceneggiatura. Wyck Godfrey, Karen Rosenfelt sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è stata curata da Alexandra Patsavas e i lmontaggio di Art Jones. Ecco pero voi tutti gli inteprpeti del film: Kristen Stewart nel ruolo di Bella Swan, Robert Pattinson in Edward Cullen, Taylor Lautner in Jacob Black, Bryce Dallas Howar in Victoria, Billy Burke in Charlei Swan, Dakota Fanning in Jane, ASHLEY Greene in Alice Culen, Peter Facinelli in Carlisie Cullen, Nikki Reed in Rosalie Hale, Jackson Rathbone in Jasper Hale, Kellan Lutz in Emmet Cullen, Elizabeth Reaser in Esme Cullen.

Xavier Samuel in Riley, Jodelle erland in Bree Tanner, Cameron Bright in Alec, Charlie Bewley in Demetri, Daniel Cudmore in Felix, Chaske Spencer in Sam Uley, Alex Meraz in Paul, Kiowa Gordon in Embry, Michael Welch in Mike Newton, Anna Kendrick in Jessica, Christian Serratos in Angela, Justin Chon in Eric, Catalina Sandino Moreno in Maria, Jack Huston in Royce King II, Julia Jones in Leah Clearwater, Kirsten Prout in Lucy, BOOboo Stewart in Seth Clearwarer, Peter Murphy in primo vampiro. Alex Rice in Sue Clearwater, Gil Birmingham in Billy Black, Sarah Clarke in Renee Dwyer.

Twilight Saga: una serie vincente

Un cast davvero d’eccezione che ha lavorato in maniera sinergica conotruendo ad una produzione eccezionale. Una saga che conosce solo un grande successo e che ha incollato tleespettaori ovunque al televisiore.

È stato tutto creato e studiato nel minimo dettaglio, dalal scleta dei personaggi alal trama. Avvicente e vicente tanto che si attende la sesta serie. I fanattendono che cisiano sempre nuovi risvolti perché suscita e cattura l ‘attenzione.