Bugo – Tutto su di lui – Età, Moglie, Figlio e canzoni

Bugo – Lo abbiamo già fatto per Morgan che sarà un ospite di Domenica in durante la giornata di oggi e lo facciamo anche per Bugo. Anche lui dovrebbe essere ospite di Mara Venier durante la giornata di domenica 26 Aprile e per questo vogliamo andare a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Bugo è lo pseudonimo di Cristian Bugatti. E’ nato il 2 Agosto del 1973 a Rho ed oggi ha 46 anni. Oltre ad essere cantautore è anche musicista, attore e scrittore. Da quando ha iniziato la sua carriera ha pubblicato 9 album.

Bugo – Moglie e Figlio

Fin da sempre è stata una persona molto riservata e proprio per questo motivo non si sanno tantissime cose sul suo conto e, soprattutto, sulla sua vita privata. Ciò che ci è dato sapere è che Bugo è sposato con Elisabetta, una donna che lavora come diplomatica in India. Il matrimonio si è svolto nel 2011 a Nuova Delhi ed hanno un figlio.

Bugo – Canzoni

Come abbiamo già detto Bugo ha pubblicato ben 9 album da quando ha iniziato la sua carriera. Tra i più importanti abbiamo Sincero, che è stato pubblicato proprio in questo 2020, e Che diritti ho su di te che risale al 2004. Di particolare importanza sono anche C’è crisi e Casalingo. Qui di seguito trovate un video con le canzoni di Bugo più conosciute.