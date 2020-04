CORONAVIRUS – Bollettino 26 Aprile – DATI UFFICIALI – FOTO

Bollettino Coronavirus 26 Aprile. Anche oggi stiamo attendendo insieme a voi i nuovi dati ufficiali del contagio da coronavirus in Italia. La curva è ormai in discesa ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia dato che un singolo errore potrebbe far ripartire tutto da capo.

Secondo gli ultimi dati i contagi totali sono 195.351. I ricoveri invece sono 21.533, mentre in terapia intensiva si trovano 2.102 pazienti. La discesa di ricoverati e di pazienti in terapia intensiva fa ben sperare. Gli attuali positivi in tutta Italia sono 105.847. I morti sono invece 26.384 ed i guariti arrivano a 63.120.

Bollettino 26 Aprile – DATI UFFICIALI

In attesa del bollettino odierno vi riproponiamo quello delle scorse 24 ore