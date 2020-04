NoiPA – Comunicazione per supplenti e volontari VV.F. – Aprile 2020

Martedì 28 aprile 2020 è la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 17 aprile 2020 per il personale supplente breve e saltuario e i volontari VV.F.. L’emissione ha interessato i contratti che alla data del 17 aprile 2020 siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali, contestualmente, il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa. Si ricorda che gli istituti di credito, come previsto dalla normativa SEPA , possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno.