Film Stasera in Tv – Il Signore degli Anelli La compagnia dell’anello – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il Signore degli Anelli La compagnia dell’anello. Il film è il primo episodio della fortunatissima trilogia diretta da Peter Jackson e tratta dai libri di J.R.R. Tolkien. Canale 5 metterà in onda la versione cinematografica della pellicola, che dura 178 minuti, priva delle scene della versione estesa, sia per DVD che in Blu-ray.

Il Signore degli Anelli La compagnia dell’anello – Trama

In una ridente località della Terra di Mezzo, chiamata Contea, vive serenamente una popolazione di mezz’uomini, chiamati Hobbit. Popolazione allegra e dalle abitudini contadine e di convivenza, gli Hobbit si preparano per la festa di compleanno di Bilbo Baggins. Bilbo è un hobbit “particolare”: ha viaggiato per la Terra di Mezzo vivendo diverse avventure con altre razze, tra cui Nani, Maghi, Elfi e Troll. Nel giorno del suo compleanno, Bilbo confessa a suo nipote Frodo di voler partire per un lungo viaggio, e non voler fare più ritorno. Gli lascia in eredità Casa Baggins, e tutto il suo contenuto. Tra gli oggetti, c’è una busta chiusa che contiene un misterioso anello, dai poteri magici: Bilbo lo usa in pubblico per sparire – letteralmente – davanti a tutti gli abitanti di Hobbiville prima di salutare il nipote. Quando il mago Gandalf si ritroverà di fronte Frodo e l’anello, si renderà conto che qualcosa di oscuro sta per travolgere la Terra di Mezzo: è l’inizio di un’altra travolgente – e per alcuni tratti – tragica avventura, che porterà Frodo e il suo amico Sam ad attraversare tutta la Terra di Mezzo…

Il Signore degli Anelli La compagnia dell’anello – Trailer Video

Il Signore degli Anelli La compagnia dell’anello – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Genere: Avventura, Fantasy

Durata: 2h 55m

Anno: 2001

Paese: USA

Regia: Peter Jackson

Cast: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Christopher Lee, Liv Tyler, Cate Blanchett, Orlando Bloom.

Il Signore degli Anelli La compagnia dell’anello – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD) alle ore 21.21 di oggi, 27 Aprile 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine del consueto e quotidiano appuntamento preserale con Striscia la Notizia.