Alejandra Silva – Chi è la moglie di Richard Gere

Alejandra Silva è la moglie di Richard Gere e non c’è da stupirsi se ha tutti gli occhi puntati addosso. Anche se ha superato la settantina, l’attore americano continua a rubare il cuore di milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Alejandra invece non fa parte del mondo dello spettacolo e di sicuro non sarà stato semplice per lei ritrovarsi al fianco di un divo di Hollywood.

Alejandra Silva e il marito condividono però l’impegno per le iniziative solidali ed è proprio grazie a questo terreno fertile e comune che i due si sono incontrati. Ripercorriamo la vita e la carriera della moglie di Gere e scopriamo alcune dichiarazioni fatte sul loro folle amore.

Alejandra Silva – La vita privata

Alejandra Silva è nata il 16 febbraio dell’83 nella cittadina galiziana A Coruña: il padre è l’ex vice presidente del Real Madrid Football Club, Ignacio Silva. Non stupisce quindi scoprire che Alejandra ha scelto come seconda iniziativa importante di sostenere un progetto della Fondazione della squadra, mirato a integrare i bambini disagiati dell’Africa e promuovere lo sport e i suoi valori presso le famiglie del territorio.

Tre anni prima però era già finita sotto ai riflettori per l’iniziativa no profit realizzata al fianco di Karolina Kurkova, Beautiful Life Fund. Un progetto che ha permesso di aumentare la consapevolezza delle difficoltà vissute dai bambini bisognosi e rifugiati di tutto il mondo, oltre che a valorizzare l’educazione dei piccoli senzatetto del globo.

Alejandra Silva – Il suo incontro con Richard Gere

L’amore fra Alejandra Silvia e il marito Richard Gere risale a cinque anni fa, quando i due si conoscono durante l’organizzazione di un evento no profit a Positano. A quanto pare, l’attore avrebbe iniziato a farle una corte serrata a cui la giovane modella e attivista non ha saputo dire di no. Sono convolati a nozze nel 2018 e l’anno successivo hanno dato alla luce il loro primo figlio, Alexander, a cui se n’è aggiunto un secondo in questi ultimi giorni. Per adesso tuttavia non si sa il nome del piccolo e sembra che si tratti di un maschio.

I due sono diventati così genitori per la seconda e terza volta. Entrambi infatti hanno alle spalle un altro matrimonio e un figlio. Prima di diventare la signora Gere, Alejandra Silva ha sposato il magnate Govin Friedland nel 2012 e ha dato alla luce il figlio Albert. Come possiamo intuire, l’amore fra la bella attivista e l’imprenditore non è durato a lungo: i due hanno scelto di procedere verso il divorzio tre anni dopo aver proncunciato ‘Sì’ all’altare.