Richard Gere – Tutto su di lui – Vita privata, moglie e figli

Richard Gere ha iniziato la sua carriera nel ’73 e ancora oggi è uno degli attori più popolari di tutto il mondo. La sua vita inizia nell’agosto del ’49 e diventa attore di teatro nel ’73, per poi sbarcare sul grande schermo due anni più tardi. Diventerà però un sex-symbol di tutti i tempi solo nel decennio successivo, grazie al celebre film American Gigolò.

Consacrato alla gloria, Gere diventerà un’icona dei film romantici e riceverà il suo primo Golden Globe nel 2020 grazie al musical Chicago. Tuttavia, è la vita privata di Richard Gere a riscuotere ancora oggi un forte interesse. Ambito da molti come partner ideale, saranno solo alcune le partner che riusciranno a conquistare un posto al suo fianco.

Richard Gere – L’incontro con il Buddhismo

La fede è sempre stata parte integrante della vita di Richard Gere, da quando a soli 20 anni inizia ad avvicinarsi al Buddhismo Zen. Nel ’78 infatti viaggia con la pittrice Sylvia Martins fino in Nepal, dove ha modo di conoscere i seguaci del Dalai Lama e lo stesso pilastro del Buddhismo tibetano. Diventa subito suo sostenitore e da quel momento in poi inizia il suo supporto per i diritti umani in Tibet, grazie alla co-fondazione della Tibet House.

Richard Gere – Gli amori del celebre attore

Negli anni, Richard Gere si è accostato a diverse e popolari donne dello spettacolo internazionale. Il primo matrimonio risale al ’91, quando sposa Cindy Crawford. Divorziano però solo quattro anni più tardi e Gere trova nell’attrice Carey Lowell un nuovo amore, che gli permetterà di diventare padre per la prima volta. La nascita del figlio Homer James Jigme Gere non permetterà alla coppia di rimanere insieme: il divorzio arriverà nel 2016, a distanza di tre anni dalla separazione.

Richard Gere – Moglie e figli

Nonostante i due scivoloni, l’attore non ha mai smesso di nutrire una forte speranza di trovare la sua anima gemella. E a quanto pare ci è riuscito: nel 2015 incontra l’attivista Alejandra Silva a Positano e i due danno alla luce il loro primo figlio Alexander Gere, il secondogenito per entrambi. Ormai ad un passo dai 71 anni, Richard Gere è diventato padre per la terza volta: pochi giorni fa è nato il secondo figlio della coppia, di cui non si sa ancora nulla.