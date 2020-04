Film Stasera in Tv – Finalmente sposi – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Finalmente Sposi. Produzione italiana del 2018, la commedia è il secondo impegno cinematografico degli Arteteca, duo napoletano noto ai grandi schermi per la partecipazione a Made in Sud con il tormentone “Vita, Cuore, Battito”, che ha dato il titolo anche al loro primo film. La pellicola è diretta da Lello Arena. I due protagonisti fanno coppia fissa anche nella vita.

Finalmente Sposi – Trama

Enzo, cassiere di supermercato e allenatore di calcetto, e Monica, parrucchiera dai gusti non particolarmente raffinati, “decidono” di sposarsi dopo 13 anni di fidanzamento. I preparativi per la cerimonia sono un calvario: Enzo vorrebbe un matrimonio semplice, Monica invece vuole – tra le tante cose – riempire così tanto la Chiesa di fiori che il parroco le riferisce che non c’è abbastanza spazio nelle navate. Quando arriveranno al totale dell’ammontare delle spese per la giornata di festa, Enzo e Monica capiranno di aver forse preteso troppo dalle proprie tasche. L’indomani si ritrovano coperti dai debiti e senza lavoro: il viaggio di nozze si trasforma immediatamente in una vera e propria emigrazione in Germania. Alla ricerca delle fortune che consentiranno loro di tornare a Napoli “in prima classe”…

Finalmente Sposi – Trailer Video

Finalmente Sposi – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Finalmente sposi

Genere: Commedia

Durata: 1h 30m

Anno: 2018

Paese: Italia

Regia: Lello Arena

Cast: Enzo Iuppariello, Monica Lima

Finalmente Sposi – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai 2, (canale 2 del digitale terrestre, anche 502 in HD) alle ore 21.20 di oggi, martedì 28 Aprile 2020. La programmazione di Rai2 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano col Tg2 Post.