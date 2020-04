Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 28 aprile

Frasi sulla vita. Il nostro percorso è davvero complesso per alcuni aspetti, misterioso per altri con domande che spesso non trovano risposta. In ogni caso ha sempre un senso la vita va vissuta e deve esser fatto nel migliore dei modi possibili.

Hai sempre una scelta quindi, anche laddove vedrai il buio in fondo c’è la luce. Concentrati su quello che desideri e vedrai che potrai essere felice. Grandi autori del passato e di oggi cercano di esprimere le loro considerazioni sulla vita. Qui puoi avere una raccolta di frasi da condividere con chi desideri. Ci sono frasi di ogni genere per dare a te la scelta di selezionare quella che ti sembra essere maggiormente appropriata.

Frasi sulla vita – martedì – 28 aprile

• Se vi state chiedendo quale sarà il futuro della felicità è opportuno che ricordiate fra le altre cose la seguente, che è di straordinaria importanza: la felicità comincia a casa. Non su internet ma a casa. Non su internet ma a casa a contatto con le altre persone. (Zygmunt Bauman)

• Se ti è possibile crea la felicità, mitiga la sofferenza che incontri negli altri e desta fiducia in quanti avvicini: basta per essere in pace. (Enzo Bianchi)

• La vita è una gioia gustala. La vita è una croce abbracciala. La vita è un’avventura rischiala. La vita è pace costruiscila. La vita è felicità meritala. La vita è vita, difendila. (Madre Teresa Di Calcutta)

• Queste volte lasciate che sia felice, non è successo nulla a nessuno, non sono da nessuna parte succede solo che sono felice fino all’ultimo profondo angolino del cuore. (Pablo Neruda)

• Sulla natura stessa della felicità non si riesce a trovare un accordo e e le spiegazioni dei saggi e del popolo sono inconciliabili. (Aristotele)

• Non ci sarà più felicità se le cose in cui crediamo sono diverse dalle cose che facciamo. (Freya Stark)