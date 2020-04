Oroscopo Branko domani mercoledì 29 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko per domani mercoledì 29 aprile 2020. Siamo arrivati a mercoledì: quali sorprese riserveranno le stelle ai 4 segni centrali dello zodiaco? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 29 aprile 2020: Leone

Il consiglio che ti dà l’oroscopo di Branko per la giornata di domani è quello di non correre rischi, iniziando cause legali dall’esito non sicuro. Anche se hai la protezione di Mercurio, pronto a tirati fuori dai guai, sii prudente!

Oroscopo Branko per domani mercoledì 29 aprile 2020: Vergine

Domani avrai una bella ripresa in amore. Secondo l’oroscopo di Branko questo mercoledì potresti sentire il batticuore. Se sei in coppia organizza una bella sorpresa al partner; i single, invece, dovrebbe sfruttare i social per stringere nuove amicizie.

Oroscopo Branko per domani mercoledì 29 aprile 2020: Bilancia

Hai avuto dei giorni un po’ stressanti e adesso le stelle ti raccomandano più attenzione. Dovresti approfittare di questo periodo più fermo, per curare maggiormente la tua forma fisica, magari bere una bella tisana depurativa…

Oroscopo Branko per domani mercoledì 29 aprile 2020: Scorpione

Per te l’oroscopo di Branko suggerisce di avere massima cautela, soprattutto con le spese. Domani, probabilmente, dovrai rivedere delle questione legate alla banca e ai risparmi.