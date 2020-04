Si può bere acqua di notte? – Meglio bere due ore prima di andare a letto – Ecco perchè

Bere di notte durante il sonno non fa male ma non è necessario. Quando si dorme, infatti, possiamo anche rimanere diverse ore senza bere. Alcuni ricercatori canadesi, infatti, hanno visto da vicino cosa succede al nostro corpo, durante il sonno notturno, per prevenire la disidratazione. Un ormone antidiuretico, la vasopressina, controlla la ritenzione dei liquidi. Durante il giorno è sufficiente bere qualche liquido per rimediare la bassa concentrazione d’acqua. Mentre dormiamo, inbece, c’è un rilascio maggiore di vasopressina rispetto a quello registrato durante le ore del giorno. Ecco perché durante il sonno della notte non è necessario bere per idratare il proprio corpo. Durante il giorno, invece, occorre stare molto attenti a bere perché se si beve poca acqua si possono avere tanti problemi.

Meglio bere due ore prima di andare a letto

Perchè bere prima di dormire? Cosa diversa è se si beve acqua prima di addormentarsi, magari un paio d’ore prima di andare a letto. Diverse ricerche, infatti, hanno dimostrato che un bicchiere d’acqua prima di andare a letto fa bene alla salute. Sono due i benefici che apporta alla salurte. Anzitutto migliora la qualità del sonno e poi potrebbe anche far perdere peso. Bere un bicchiere d’acqua prima di addormentarsi, infatti, aiuta il corpo a recuperare i liquidi persi durante la giornata. In questo modo si arriva al sonno ben idratati.

L’acqua bevuta prima di dormire purifica l’organismo dalle tossine che sono state accumulate per la cattiva alimentazione ma anche per l’inquinamento ambientale. Alcuni studiosi hanno dimostrato che bevuta prima di dormire migliora l’efficienza del processo purificativo. L’acqua infatti agisce in particolare sul tratto digestivo e sul sistema muscolare. Un altro motivo che dovrebbe spingere a bere prima di dormire arriva da una ricerca di studiosi canadesi. Gli scienziati hanno dimostrato che il cervello è programmato per farci bere proprio prima di dormire. Il motivo è presto spiegato. Bere prima di dormire aiuterebbe a mantenere l’equilibrio idrominerale durante il sonno. Idratarsi correttamente prima di andare a letto, quindi, aiuta molto i processi digestivi e alla fine finisce col conciliare il sonno.

In quali momenti della giornata occorre bere? Gli esperti consigliano di bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno. Sono così si possono reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione. Gli stessi esperi consigliano di dividere in questo modo gli otto bicchieri d’acqua al giorno. I primi due bicchieri d’acqua mezz’oretta prima della colazione, altri due bicchieri mezz’oretta prima del pranzo e altri due bicchieri prima di cena. Gli ultimi due bicchieri vanno assunti prima dello spuntino mattutino e prima della merenda. Gli esperti, comunque, consigliano di bere ogni volta che si ha sete. In sintesi bisognerebbe bere appena svegli, ai pasti e almeno una volta tra un pasto e l’altro e prima di andare a letto. I nutrizionisti non si stancano di consigliare di bere durante e soprattutto dopo l’attività fisica. Comunque è bene sapere che non esiste una regola generale sulla quantità di acqua da bere durante il giorno. Insomma una formula per calcolare quanta acqua bere durante il giorno non esiste. Su internet si trovano diverse formule. In tale senso c’è chi calcola la quantità di acqua giornaliera in base al peso. Chi, invece, invita a fare il calcolo in base al peso e all’altezza. Non manca chi propone il calcolo in funzione del peso e dell’età. In tutti i casi, comunque, anche se con formule diverse, il consiglio è sempre chiaro: la stima reale del fabbisogno di acqua è molto difficile.