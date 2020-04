Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 28 Aprile 2020

Buongiorno a tutti i nostri lettori della rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere nel dettaglio, la programmazione Mediaset di questo martedì 28 Aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 28 Aprile

Su Rete4, alle 21.20 andrà in onda il programma dedicato alle inchieste “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano. Su Canale5, alle 21.30 andrà in onda il film religioso dedicato a Papa Giovanni Paolo ll “Karol – Un Papa rimasto uomo”. Dopo l’elezione avvenuta il 22 ottobre 1978, Giovanni Paolo II inizia il pontificato che lo vedra’ per 25 anni impegnato su vari fronti religiosi, sociali e politici.

Programmazione TV – Italia1 – 28 Aprile

Su Italia1, dopo oltre un mese di assenza, tornano “Le Iene” con una nuova puntata.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 28 Aprile

Su La5, alle 21.20 andrà in onda la commedia americana “Sliding Doors”. La vita della giovane Helen si divide in due possibili realtà a seconda che riesca o meno prendere la metro. Nella prima Helen prende la metro e scopreil fidanzato a letto con la ex. Nella seconda Helen perde la metro e rincasa quando ormai il fidanzato è solo. Mentre su Canale20, ci sarà un’altra commedia sempre di stampo americano, intitolata “Scott Pilgrim vs The World”. Dall’omonimo graphic novel, arrivano le rocambolesche avventure di Scott Pilgrim, ventitreenne sbarazzino, sempre intento a suonare il basso nella sua rockband e a dare appuntamenti alle ragazze piu’ carine del liceo.