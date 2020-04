Silvio Testi – Chi è il marito di Lorella Cuccarini?

Silvio Testi – Iniziamo una nuova giornata all’insegna del gossip televisivo parlando del marito di Lorella Cuccarini. Conosciuta in tutta Italia, Lorella è nata il 10 Agosto del 1965 a Roma ed oggi ha 54 anni. E’ alta 1,73 m ed ha quattro figli: Sara, Chiara, Giovanni e Giorgi. Lorella Cuccarini è sposata dal 1991 con Silvio Testi.

Silvio Testi nato il 31 Marzo 1954 a Viterbo ed oggi ha 66 anni. Come già detto è sposato dal 1991 con Lorella Cuccarini ed i due hanno quattro figli. Silvio Testi è conosciuto per due programmi televisivi ai quali ha partecipato. Si tratta di Campioni di ballo e del programma A tutta festa.

La coppia sembra essere veramente molto affiatata. Non è difficile infatti vedere anche sui social degli scatti che li riprendono insieme. Proprio Lorella Cuccarini sul suo account Instagram ha pubblicato spesso delle foto con Silvio Testi.

Silvio Testi – Curiosità

Diverse sono le curiosità sul marito di Lorella Cuccarini. Partiamo infatti da come si sono conosciuti: si racconta infatti che si siano avvicinati ai tempi di Fantastico. Silvio infatti produceva le sigle del varietà. Non solo per quel programma, ma anche per altri Silvio Testi ha prodotto le sigle: Lascia o Raddoppia, Odiens e molti altri.

Per tre edizioni ha lavorato per Buona Domenica e, secondo quello che dice la moglie, preferisce sempre isolarsi quando ha “bisogno di ricaricare le pile”.