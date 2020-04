Andrea Iannone cerca conforto | Emis Killa si sfoga in sua difesa

Andrea Iannone cerca conforto dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, la quale, ha abbandonato il pilato per tornare tra le braccia del suo ex Andrea Damante.

Il famoso pilota di Moto GP, continua la sua vita ormai da settimane all’insegna delle solitudine dopo il duro colpo avuto in ambito sentimentale.

La fine della sua relazione, l’ha portato a tornare nella sua casa di Lugano dove, Andrea Iannone si è mostrato visibilmente scosso e provato tanto da cercare in tutti i modi una valvola di sfogo. Durante gli ultimi giorni, il pilota si è mostrato sul suo profilo Instagram con una foto che ha lasciato parlar di se, a causa delle tantissime critiche.

Andrea Iannone cerca conforto

Iannone continua ormai la sua vita da single, nonostante i tantissimi e presunti flirt avuti con altre influencer che, sembra non riuscire a catturare del tutto la sua attenzione. Giulia De Lellis sembra infatti, continuare ad essere l’unica donna che il pilota avrebbe voluto nella sua vita.

Durante l’ultima sua foto caricata sui social, Andrea Iannone lancia l’ennesima frecciatina a chi, lo ritiene una persona prima vi valori. A difendere il pilota però, arriva nei commenti un famoso rapper che, senza peli sulla lingua lancia il suo pensiero, accusando tutti gli haters di essere solamente “invidiosi e ipocriti”.

A difendere Andrea Iannone è infatti arrivato Emis Killa che, senza troppi giri di parole ha affermato che: “La didascalia fa riferimento al paesaggio. Ha scritto che apprezza le piccole cose, non che schifa le altre. Frustrati, invidiosi e ipocriti. Meritate la vita che fate”.

Emis Killa si sfoga in sua difesa

Andrea Iannone ha così un nuovo “alleato” dalla sua parte che, in sua difesa si è scagliato contro i tantissimi haters. I fan del pilota infatti, continuano ad accusarlo di mettere in mostra la sua bella vita, non portando rispetto di chi, si trova in condizioni difficili anche a causa dell’emergenza sanitaria italiana dovuta al Codiv-19.

Emis Killa per rispondere a tutte le persone che, sembrano non capire la reale didascalia della foto, si lascia andare ad accuse e parole forti: “Allora, rispondo a tutti qui di seguito; quando dico (a voi che criticate andrea) “vi meritate la vita che fate” intendo dire che sicuro è una vita che non vi soddisfa. Se no non andreste sotto i post della gente a c***e il c*o. Ad alludere a cose materiali come il conto in banca siete voi, io non l’ho mai fatto. Per quanto ne sappia potreste essere anche miliardari, so solo che uno può essere ricco sfondato ma se è soddisfatto di se stesso non critica gli altri come in molti hanno fatto qui sotto. Questo intendo, e tutti quelli che se la son presa si sentiranno chiamati in causa evidentemente. […] Io stesso ero povero forte, ma quando abitavo alle cose popolari certi input erano stimoli per migliorarmi. Non per screditare chi in qualche modo riusciva nel suo. […] Andate tutti a c*** . Buona vita a tutti, a ognuno quello che si merita, appunto”.