Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 29 aprile

Frasi sulla vita. Non è stato mai facile per nessuno cercare di capire il senso della vita , qui trovi una raccolta di frasi che possono aiutarti a farlo. Sono frasi selezionate scelte perché tu possa inviarmi anche come messaggio ad una persona a te cara.

Se conosci qualcuno che sta vivendo un particolare momento della sua vita e ha bisogno di capire l’importanza di questo nostro passaggio sulla terra, puoi inviare una frase che lo aiuterà a riflettere. Ti renderai conto presto che sarà pronto a ringraziarti per quello che gli hai inviato. In questo modo renderai migliore la sua giornata e ti accorgerai che il suo umore sarà cambiato. Tra queste frasi troverai anche frasi d’autore, perché nel corso dei secoli letterati, scrittori, filosofi si sono sempre interrogati sul valore da attribuire alla vita.

Frasi sulla vita – mercoledì – 29 aprile

• Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe punto si è solo puro più fatui, Allegri dissennati godrebbero felici di un’eterna giovinezza punto la vita umana non è altro che un gioco della follia. (Erasmo da Rotterndam)

• In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace piuttosto che con quello che si dice punto la prima alternativa e saggezza, la seconda e vanità. (Arthur Schopenhauer)

• Informazione non è conoscenza, conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità a, verità non è bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica appunto la musica e il meglio. (Frank Zappa)

• Ciò che io sono è un nulla questo procura a me e al mio genio la soddisfazione di conservare la mia esistenza. Il freddo e il caldo, tra il bene e il male, tra la saggezza una stupidaggine, tra qualche cosa il nulla come un semplice forse. Paradossale e la condizione umana. (Kierkegaard)

• Nessuno ti ricorderà per i tuoi pensieri segreti. Chiedi al signore la forza e la saggezza per esprimerli. Dimostra ai tuoi amici ai tuoi cari quanto sono importanti. (Gabriel Garcia Marquez)