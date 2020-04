Film Stasera in Tv – Detroit – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Detroit. La pellicola racconta la storia vera degli scontri di Detroit del 1967. Tra il 23 e il 27 luglio, in seguito all’intervento della polizia in un bar privo di licenza, una serie di rivolte che portarono a 43 morti, 1.189 feriti, oltre 7.200 arresti e più di 2.000 edifici distrutti. In particolare vengono ricostruiti diversi episodi di violenza delle forze dell’ordine nei confronti di afroamericani, nel pieno della lotta sul territorio statunitense, per i diritti dei neri. La storia culmina nella descrizione dell’episodio dell’Algiers Motel, che portò al processo contro tre poliziotti accusati dell’omicidio di tre afroamericani.

Detroit – Trama

Nel 1967, in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani (Martin Luther King sarebbe stato ucciso nel ’68 sul balcone del Lorraine Motel di Memphis), nel ghetto nero di Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso. Il governatore del Michigan inviò la Guardia Nazionale a sedare la rivolta, e il presidente Lyndon Johnson gli fece dare man forte dall’esercito. L’episodio paradigmatico di quel tumulto fu il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers: un episodio di brutalità da parte della polizia (con il fiancheggiamento di alcuni militari) che e’ una ferita nella coscienza dell’America.

Detroit – Trailer Video

Detroit – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Detroit

Genere: Thriller, Storico

Durata: 2h 20m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Kathryn Bigelow

Cast: John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell

Detroit – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai4, (canale 21 del digitale terrestre) alle ore 21.20 di oggi, giovedì 30 Aprile 2020. La programmazione di Rai4 lo prevede al termine dell’episodio 9 della stagione IV di Criminal Minds.