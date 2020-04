Maria De Filippi conferma il ritorno | Riaprono le porte di Uomini e Donne

Maria De Filippi conferma il ritorno di Uomini e Donne e si lascia andare ad alcune confessione inaspettate. Il Codiv-19 non ha fermato l’entusiasmo della conduttrice?

L’entrata in onda del nuovo format di Uomini e Donne creato da Maria De Filippi e l’autrice Raffaella Mennoia non sembra aver entusiasmato i telespettatori che, si sono ritrovati a veder chattare Gemma Galgani e Giovanna Abate con nuovi corteggiatori misteriosi.

La voglia da parte di entrambe di conoscere nuovi corteggiatori, le ha portate a far scrivere tramite le parole con alcuni cavalieri e corteggiatori che, si sono fin da subito mostrati pronti a corteggiarle. Entrambe infatti, sembrano aver deciso di conoscere più a fondo chi si nasconde dietro le dolci parole, pronte a vederli dal vivo durante una delle classiche puntate di Uomini e Donne.

Maria De Filippi conferma il ritorno

Grazie alla Fase 2 emanata dal Governo che, entrerà in vigore il 4 Maggio, Maria De Filippi ha deciso di tornare in onda con il classico Uomini e Donne, senza pubblico per evitare però assembramenti. I cavalieri per l’over e i tronisti per il classico, rimarranno estesi solo alla regione Lazio per poi passare al Sud.

Vanity Fair ha così intervistato la conduttrice che a cuore aperto ha raccontato quello che succederà nuovamente a Uomini e Donne: “La versione classica che andrà in onda la settimana prossima l’avrei potuta fare, rispettando le leggi e i decreti, anche prima. Ho scelto io di non farla perché se la regola dello stare a casa doveva valere un po’ per tutti, allora valeva anche per me e per i protagonisti di Uomini e Donne. Amici era in corsa e l’ho finito e, adesso che sembra che la Rai riparta con il daytime, penso che sia giusto che anche la versione in studio di Uomini e Donne torni in onda”.

Quali sono state però le parole che Maria De Filippi ha rilasciato per il ritorno di Uomini e Donne che vedremo andare in onda il 4 Maggio?

Riaprono le porte di Uomini e Donne

Maria De Filippi conferma il ritorno di Uomini e Donne che tornerà a trattare il trono classico e il trono over in giorni ben distinti e separati, tornando così quasi alla normalità.

La conduttrice si mostra pronta al ritorno in studio di lunedì, raccontando durante l’intervista cosa succederà a Gemma e a Giovanna con i loro corteggiatori conosciuti in chat

Le sue parole infatti, hanno dato speranza ai telespettatori che si erano affezionati al nuovo format: “Vedrà finalmente con chi ha chattato: entrerà in una specie di imbuto che la porterà in studio, e lì incontrerà Occhiblu, CuorDiPoeta e Sirius, che dice di avere 26 anni anche se Gemma non ci crede. […] Giovanna, invece, incontrerà un ragazzo che si presenta come L’Alchimista e un altro che si è presentato come Leonardo. Paradossalmente è stata lei stessa a dirmi che nel giro di queste due settimane ha trovato molto più corteggiamento rispetto a prima: la parola è diventata più importante di quello che si apprende in esterna».