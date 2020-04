Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 30 aprile

Frasi sulla vita. Se stai cercando delle frasi sulla vita che possono avere un significato profondo da donare ad una persona a te cara, sei nel posto giusto. Qui troverai una rubrica dove sono raccolte delle frasi scritte anche da autori famosi che cercano di dare un senso alla vita.

In molti si sono chiesti nel corso dei secoli cosa rappresenta per tutti noi questo passaggio terreno, le risposte non sono ancora certe ma molti hanno dato spunti di ottima riflessione. Ecco perché, oltre ad essere un gradevole messaggio da inviare ad una persona cara diventa anche per te uno spunto adatto per riflettere su alcune questioni.

• E noi che i paesaggi hanno paesaggio. Perciò se immagini creo, se mi crea esistono, se esistono i miei appunto la vita è ciò che facciamo di essa appunto i viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo ma ciò che siamo

• La vita è fatta di cose incredibili, fantastiche punto e fatta di piccole cose ma quando non chiedi l’impossibile quelle piccole cose si trasformano in realtà eccezionali (Osho)

• La vita regge lo specchio all’arte riproduce ho qualche tipo strano immaginato da un pittore uno scultore o concreta nel fatto ciò che è stato segnato nella finzione . (Oscar Wilde )

• Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente ma un universo tanto grande è inevitabile che accadono degli incidenti (Bertrand Russel)

• Se a un certo punto della nostra vita ci capitasse di sognare senza più svegliarci, ci sembrerebbe di vivere una vita assurda, del tutto contraddittoria, a volte triste, a volte gioiosa, altre volte agitato insignificante, insomma: una vita vera. (Giovanni Soriano )

• La vita e troppo breve perché ci si possa caricare sulle spalle il fardello degli errori degli altri. Ciascuno vive la propria vita e ne pago il prezzo. (Oscar Wilde )