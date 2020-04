Oroscopo Branko domani – Venerdì 1 Maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko per domani venerdì 1 maggio 2020. Come inizierà il mese di maggio per i 4 segni centrali? Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, sarà baciato dalla fortuna? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 1 maggio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarete troppo testardi. Va bene difendere le proprie ragioni, ma attenzione a non scivolare in un comportamento ostinato. La Luna in aspetto ostile potrebbe renderti più distratto del solito: fai attenzione!

Oroscopo Branko domani venerdì 1 maggio 2020: Vergine

L’invito che ti fanno le stelle per domani è di guardarti intorno. Hai un oroscopo molto fortunato che favorisce, in particolar modo, le nuove opportunità in ambito lavorativo. Se ricopri un ruolo importante, avrai l’intuito giusto per risolvere i problemi e metterti in luce.

Oroscopo Branko domani venerdì 1 maggio 2020: Bilancia

Domani, l’astrologo Branko preannuncia la possibilità di incontrare, anche virtualmente, persone nuove, molto diverse da te. Con la tecnologia di adesso, le occasioni di rapportarsi con gli altri e stringere amicizie interessanti è possibile anche da casa.

Oroscopo Branko domani venerdì 1 maggio 2020: Scorpione

Attenzione, perché domani, a sentire l’oroscopo di Branko, rischierai di diventare troppo polemico. Cerca di gestire i tuoi alti e bassi, anche di fronte a possibili contrattempi, se non vorrai ritrovarti a discutere per l’intero venerdì.