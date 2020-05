Leonardo Greco si mostra superiore | La verità contro i suoi follower

Leonardo Greco si mostra superiore e pieno di se e pronto a dar contro a tutti gli haters che nelle ultime settimane hanno deciso di criticarlo per le parole spese contro la Fase 2 del Governo. Quale è stata la sua risposta sul suo profilo Instagram?

Nelle ultime settimane l’ex tronista Leonardo Greco ha dato del filo da torcere al Codiv-19, da cui è riuscito a guarire definitivamente dopo quasi un mese di sofferenza e tremenda paura. Dopo i recenti avvenimenti, Leonardo ha deciso di dire la sua per quanto riguarda la Fase 2 emanata dal Governo che, entrerà in vigore lunedì 4 Maggio.

Leonardo Greco si mostra superiore

L’ex tronista infatti, non si dimostra affatto d’accordo sulla scelta del Governo vista la sua tremenda paura di tornare nuovamente in ospedale. Secondo Greco gli ultimi avvenimenti non avrebbero dovuto spingere il Governo a dare la possibilità alle persone di poter viaggiare per andare a trovare i loro cari. Ha spiegato infatti quando sia alto il rischio di poter contagiare le rispettive famiglie essendo positivi al virus ma asintomatici.

Il modo in cui Leonardo ha però detto ciò che pensava, ha scatenato nel web un vero e proprio scontro tra i suoi follower e le persone che non la pensano affatto come lui.

Moltissime persone sul web infatti, si sono sentiti in dovere di attaccare e criticare in modo pesante sia sotto le sue foto che in privato Leonardo, spingendolo così a reagire senza più peli sulla lingua.

Ex tronista contro i suoi haters

Durante la giornata di ieri, Leonardo ha deciso di postare una sua foto mostrandosi nuovamente sorridente, sottolineando quando finalmente sia tornato a star bene dopo il bruttissimo periodo dovuto alla sua positività da Codiv-19.

Leonardo si mostra così superiore e afferma che: “Sinceramente mi sono stancato di tutti questi Leoni da tastiera che trovano sfogo nascondendosi dietro a un Pc liberando le loro frustrazioni. Se non siete in grado di dare un senso logico alla vostra vita non è colpa mia!! E se pensate di essere dei fenomeni scrivendomi messaggi offensivi o cercando di mostrami la vostra superiorità a me non frega nulla. La differenza è che io domani mi sveglierò e sarò sempre Leonardo Greco e tu ti guarderai allo specchio e sarai sempre un povero stronzo. Con affetto brindo alla vostra”.