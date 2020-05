Oroscopo Branko – domani sabato 2 maggio 2020 – Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko per domani sabato 2 maggio 2020. Come inizierà il mese di maggio per i 4 segni centrali dello zodiaco? Vediamo cosa indicano le stelle, leggendo di seguito l’oroscopo di Branko, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 2 maggio 2020: Leone

Il cambio di Luna potrebbe metterti in difficoltà, non solo sul lavoro ma anche in amore. Potresti vivere dei pesanti contrasti: il suggerimento dell’oroscopo di Branko per domani è quello di non essere troppo possessivo con il partner.

Oroscopo Branko domani sabato 2 maggio 2020: Vergine

L’oroscopo di Branko per sabato ti invita a dedicare del tempo all’amore. Domani, metti da parte le preoccupazioni legate alla vita pratica e organizza un momento romantico da condividere con la tua dolce metà.

Oroscopo Branko domani sabato 2 maggio 2020: Bilancia

Hai Venere e Marte in ottimo aspetto: ti regaleranno maggiore affabilità. Domani, secondo l’oroscopo di Branko, sarai particolarmente disponibile e aperto nei confronti degli altri e i rapporti interpersonali ne beneficeranno.

Oroscopo Branko domani sabato 2 maggio 2020: Scorpione

Questo sabato dovrai stare molto attento, perché il nervosismo potrebbe avere il sopravvento e farti esplodere da un momento all’altro. Il consiglio dell’astrologo Branko è quello di cercare conforto negli amici, gli unici in grado di calmarti domani.