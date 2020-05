Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 2 maggio 2020 – Le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani sabato 2 maggio 2020. È cominciato il mese di maggio: quali novità riserveranno le stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Sabato teso per il Sagittario e i Pesci. Possibili incontri particolari per il Capricorno, mentre l’Acquario ha bisogno di relax. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per gli ultimi 4 segni zodiacali.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Sagittario

Domani sarà una giornata piuttosto faticosa. L’oroscopo di Paolo Fox indica Venere e Luna in aspetto contrario: significherà nervosismo nella coppia e possibili battibecchi. Anche il lavoro non ti ricompenserà come vorresti: ci vuole un po’ di pazienza.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Capricorno

Se vorrai di nuovo la serenità in amore, dovrai adoperarti per superare alcune difficoltà. Secondo l’astrologo Paolo Fox, domani qualche Capricorno single potrebbe invaghirsi di una persona particolare, mal vista dalla famiglia..

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Acquario

Il consiglio che ti danno le stelle per domani è quello di ricaricare le pile. I contrattempi che incontrerai sul lavoro saranno facilmente superabili. L’amore migliora rispetto agli ultimi tempi. Cerca di non chiuderti a riccio e vedrai che la persona giusta arriverà! Fa’ attenzione alle finanze.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 2 maggio 2020: Pesci

Domani dovrai usare la massima accortezza, come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox. Nella coppia si respira un clima molto teso e ogni nuova polemica potrebbe essere deleteria. Hai ancora molti dubbi sulla persona che frequenti: dovresti provare a fare chiarezza dentro te stesso. Anche il lavoro richiede prudenza.