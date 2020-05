Giampiero Mughini – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Giampiero Mughini – Sarà il capitano degli juventini di questa sera all’edizione di Ciao Darwin e per questo motivo non può mancare logicamente un articolo su Giampiero Mughini. E’ uno dei tifosi bianconeri più accanito in tutta Italia ed i suoi video finiscono sul web molto spesso sia per le esultanze che per le sfuriate. Andiamo a vedere più da vicino chi è Giampiero Mughini.

Giampiero Mughini è nato a Catania il 16 Aprile 1941 ed oggi ha 79 anni. E’ un giornalista oltre ad essere scrittore ed opinionista. E’ stato direttore del Giornale Lotta Continua durante la campagna contro Luigi Calabresi.

Questa sera sarà, come abbiamo già detto, il capitano degli Juventini che scenderanno “in campo” nella sfida contro il resto del mondo a Ciao Darwin del 2 Maggio 2020.

