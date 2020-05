Scrubs – dove vedere tutti gli episodi in streaming – le stagioni e gli attori

Scrubs – Medici ai primi ferri è una serie televisiva statunitense, ideata da Bill Lawrence e prodotta dal 2001 al 2010. L’attore americano Sam Lloyd, morto l’1 maggio ad appena 56 anni, interpretava un avvocato con una bassa autostima e depresso. Vi è comparso in quasi 100 episodi. Il titolo della serie è un gioco di parole. «Scrubs» è la divisa indossata da medici e infermieri ma anche una persona insignificante o di poco conto. In Italia tutte le nove stagioni della serie sono state trasmesse in prima visione da MTV. La serie è inoltre andata in onda sul canale satellitare FOX.

Scrubs – dove vedere tutti gli episodi in streaming

Dove vedere oggi gli episodi di “Scrubs”. Chi si è perso gli episodi di Scrubs trasmessi in televisione negli anni passati può vederli direttamente in streaming. Basta avere un buon computer e una buona connessione a internet. Uno dei portali più usati per vedere serie e film in streaming è quello di infinity, della Mediaset. Gli episodi di Scrubs sono 180 e per vederli tutti ci si deve collegare ad un sito sicuro che garantisce di poterli trovare tutti e di buona qualità. Per accedere ad infinity ci deve registrare. E’ possibile usufruire del servizio per un mese di prova a gratis. I mesi successivi avranno il costo di 5,99 € al mese.

Gli episodi di Scrubs si possono trovare anche su Netflix dove è possibile vedere migliaia di film e serie tv. Anche qui si ha la possibilità di usufruire di un mese di prova gratuita. Basta registrarsi ed accedere ai link dove sono caricate le varie puntate della serie.

Un altro servizio di streaming molto usato in Italia è VVVVID che è uno dei migliori per la vasta gamma di film. Vi si accede gratuitamente dal proprio PC, semplicemente compilando il modulo di registrazione presente sul sito, registrandosi con il proprio account di facebook o con la propria mail.