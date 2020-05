Verissimo – Anticipazioni 2 maggio 2020 – Ospiti

Verissimo – Le storie ritorna nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, sabato 2 maggio 2020: chi vedremo fra gli ospiti? Come sempre e fino al nuovo palinsesto, Silvia Toffanin e il suo programma ripropongono in replica le interviste più popolari delle scorse edizioni. E non solo, perchè le anticipazioni ci parlano anche di videomessaggi in arrivo da altri vip italiani.

Verissimo continua con il suo giro di giostra canterino per l’iniziativa #ImagineForVerissimo. Altri artisti si sono uniti ai cantanti per il coro virtuale: Ron, Cristina D’Avena, Francesco Gabbani e Katia Ricciarelli. Inoltre due ex concorrenti di Amici 19, Francesco Bertoli e Jacopo Ottonello.

Verissimo – Ospiti 2 maggio – Le interviste

A partire dalle 16:00 in poi, Verissimo ripropone l’intervista a Pamela Prati. Un momento storico per l’edizione dell’anno scorso, visto che il nome della showgirl è legato al famoso Prati-gate. Merito del suo fidanzamento con il fantomatico Mark Caltagirone e le nozze poi saltate che avrebbero dovuto celebrare in diretta tv. Un racconto poi smentito dalle vicende successive che hanno acceso sempre di più i riflettori su Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e la stessa Prati. Un oscuro giallo che per certi versi tuttavia deve essere ancora del tutto chiarito.

Nel salotto Mediaset vedremo inoltre Martin Castrogiovanni, l’ex Pilone del rugby ormai diventato un punto salto di Tu sì que vales. Nel corso dell’intervista, Martin racconterà di quando tre anni fa gli è stato diagnosticato un’infiammazione del nervo del plesso lombare che avrebbe dovuto ucciderlo nel giro di sei mesi. Vedremo inoltre uno dei volti più popolari della Rai e volto di Domenica In, Mara Venier. La zia si racconterà a tutto tondo, così come Romina Power, che parlerà del suo rapporto con Al Bano Carrisi. Infine potremo gustarci ancora una volta l’intervista a Cristina D’Avena, voce storica delle sigle dei cartoni animati e sempre amatissima agli occhi di tante generazioni.



Verissimo – Anticipazioni – I videomessaggi

Ancora una volta Verissimo si fa portavoce della reclusione in corso. Questa volta il sabato vedrà come protagonisti diversi nomi più che conosciuti della tv italiana. Alessandra Martines si trova a Parigi e racconterà come sta vivendo questa particolare situazione. Il testimone passerà poi a Madrid, dove troveremo il calciatore Alvaro Morata e la moglie Alice Campello, mentre Heather Parisi si collegherà da Hong Kong. Tornando in Italia e per il mondo della musica, potremo ascoltare le voci di Kekko Silvestre e Benji e Fede.