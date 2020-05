CALCIOMERCATO INTER – Tutte le news di oggi – Pogba, Lautaro, Griezmann e…

Calciomercato Inter – In un periodo in cui è complicatissimo poter parlare di calcio giocato proviamo almeno a fare il punto della situazione del calciomercato ed iniziamo da ciò che sta accadendo in casa Inter. La società nerazzurra infatti è attualmente molto attiva in vista, soprattutto, della prossima stagione.

Non si sa ancora come andrà a finire quella di quest’anno ma difficilmente l’Inter non parteciperà alla prossima Champions League e per questo motivo può certamente progettare uno o due importanti colpi di mercato.

Si è parlato molto nei giorni scorsi del possibile scambio tra Lautaro Martinez e Griezmann. I due giocatori sarebbero propensi allo scambio ma si deve ancora parlare dei contratti dato che entrambi guadagnano molto di più nell’attuale squadra dove giocano.

Un nome nuovo per l’Inter è invece quello di Paul Pogba. Giocatore che spesso è stato sotto i riflettori ma che nelle ultime due stagioni, dopo aver vinto il Mondiale, non è riuscito a confermarsi. Per questo motivo anche l’Inter potrebbe essersi messa alla corte del francese ex Juventus e che per ora è tra le file del Manchester United.