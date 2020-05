Claudio Amendola – Tutto su di lui – Età, Altezza, Moglie e Figli

By

Claudio Amendola è un attore romano di 57 anni. Dal 1983 al 1997 è stato sposato con Marina Grande, dalla quale ha avuto due figlie. La prima Alessia, nata nel 1984, ha seguito le orme dei nonni divenendo una doppiatrice. L’altra, Giulia, è nata nel 1989. Nel 1999 i due avevano avuto un figlio: Rocco. Claudio è un tifoso della Roma mentre la sua moglie Francesca fa il tifo per la Lazio.

Claudio Amendola – Tutto su di lui

Claudio Amendola ha lasciato il liceo al secondo anno, e per questo ha soltanto la terza media. Pare che l’attore non abbia un bellissimo rapporto con i social network.

La prima moglie di Claudio Amendola è stata Marina Grande, sposata a soli 19 anni. I due sono rimasti uniti dal 1983 al 1997. I due hanno avuto due figlie: Alessia e Giulia. La più giovane è un’artigiana, mentre Alessia è diventata doppiatrice e nel 2010 ha avuto a sua volta un bambino, Diego, rendendo Claudio nonno all’età di 47 anni. Al momento la compagna di Claudio Amendola è l’attrice Francesca Neri. I due si sono sposati a New York l’11 dicembre 2010. Nel 1999 la coppia ha avuto il figlio Rocco. Le loro nozze non hanno valenza legale nel nostro Paese. “Quello con Francesca è stato l’incontro più importante della mia vita ha dichiarato l’attore durante un’intervista. Francesca Neri è un’attrice e doppiatrice di origine torinese che si è trasferita a Roma. Dopo la nascita di Rocco, il suo unico figlio, ha fatto un passo indietro nel lavoro per occuparsi del piccolo.

Claudio Amendola abita insieme alla moglie e al figlio Rocco a Roma, in un quartiere vicino alla Stazione Termini. Di recente Amendola ha dichiarato le sue origini ebraiche. Dice di avere fumato la sua prima sigaretta all’età di 8 anni. Nel settembre del 2017 è stato colto da un infarto improvviso e grazie alla moglie Francesca è riuscito ad arrivare in tempo in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma. E’ stato dimesso il giorno dopo essendo fuori pericolo.Per questo ha smesso di fumare ed ha perso 12 chili.