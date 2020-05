Fabio volo – Tutto su di lui – Età, vero nome, moglie e figli – Si è separato?

Fabio Volo – In questa prima domenica di Maggio continuiamo ancora una volta a parlare di gossip televisivo e ci avviciniamo, come sempre, a Domenica In. Tra gli ospiti di oggi vi sarà anche Fabio Volo e per questo motivo abbiamo pensato di poter fare un approfondimento su di lui. Andiamo a vedere più da vicino chi è Fabio Volo.

Fabio Volo innanzi tutto è uno pseudonimo di Fabio Luigi Bonetti. E’ nato il 23 Giugno 1972 a Calcinate ed oggi ha 47 anni. E’ alto 174 cm e dal 2011 è sposato con Johanna Huksdottir: dal loro matrimonio è nato il figlio Sebastian Bonetti.

Fabio Volo nella vita è un attore ma anche scrittore e conduttore radiofonico. Durante la sua carriera ha svolto anche il ruolo di conduttore televisivo e di sceneggiatore. Tra i film ed i programmi televisivi più importanti si ricordano Il giorno in più, Untraditional e Casomai.

Fabio Volo – Separato?

Proprio due mesi fa è uscito uno scoop su una possibile separazione dalla moglie. Non c’è nulla di ufficiale logicamente ma solamente le solite voci. Infatti Fabio Volo sarebbe stato avvistato ad inizio Marzo su una spiaggia di Portofino ma senza la compagnia della moglie. Con lui, addirittura, vi sarebbe stata una donna bionda.