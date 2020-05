Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 4 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 4 maggio 2020. Quali segni, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, rientreranno fra i baciati dalla fortuna questo lunedì? Il Leone deve fidarsi del partner, mentre la Bilancia ha una bella carica in amore. Successi in arrivo per la Vergine. Lo Scorpione deve fare nuovi progetti. Di seguito, le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 maggio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovrai ricominciare a contare sull’amore. Le amicizie sono importanti, è vero, così come gli affetti più cari, ma occorre anche dare fiducia al partner, soprattutto quando ti sei abbattuto. Saturno in dissonanza ti procura delle incertezze nel lavoro e nella sfera privata.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 maggio 2020: Vergine

Anche se il periodo non è dei più facili, l’oroscopo di Paolo Fox anticipa delle belle soddisfazioni in arrivo per te. Forse qualcuno in questi giorni ha dovuto interrompere un progetto, ma non si è scoraggiato, tutt’altro: ha già le mani in pasta altrove. I nati in Vergine più fortunati, probabilmente, hanno fin d’ora dei piani per la seconda metà dell’anno. L’unico neo riguarda l’amore, che negli ultimi tempi è un po’ troppo trascurato.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 maggio 2020: Bilancia

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà in buon aspetto a Venere e Marte: avrai una carica in più amore. Se in passato hai vissuto delle difficoltà con il partner, adesso avrai l’energia necessaria per ritrovare la complicità perduta. È arrivato il momento giusto per fare nuove conoscenze e per mettere in discussione alcune scelte personali. Sul lavoro non ci sono ancora grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 maggio 2020: Scorpione

Tu sei un segno che deve fare chiarezza nelle situazioni controverse. Evita solo di metterci troppa passione, altrimenti potresti ritrovarti nei guai. Va bene agire d’istinto, ma delle volte ci vuole anche più criterio. Saturno e Marte in opposizione hanno bloccato il tuo lavoro ed è tempo, ormai, di progettare qualcosa di nuovo.