Film Stasera in Tv – Innocenti bugie – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Innocenti Bugie. Produzione statunitense del 2010 per la regia di James Mangold e con Tom Cruise e Cameron Diaz, che tornano a recitare assieme dopo Vanilla Sky. Stavolta in una commedia segnata dall’azione con un Tom Cruise in piena versione “Mission Impossible”. Il film è caratterizzato da un continuo viaggio intorno al mondo che ha portato la produzione a girare in circa 20 diverse location.

Innocenti bugie – Trama

June Havens è una ragazza abbastanza ingenua che sente di aver incontrato un uomo di quelli “irripetibili” a bordo di un volo sul quale sono imbarcate poche persone, a parte lei e lui. Mentre June si dà il trucco e pensa ad una strategia d’abbordaggio all’interno del bagno dell’aeroplano, Roy (questo il suo nome) è indaffarato ad uccidere praticamente tutte le altre persone a bordo, equipaggio incluso. A seguito di un atterraggio d’emergenza, Roy chiede a June di seguire le sue indicazioni, sperando che la ragazza non sia nei guai per essere entrato nella sua vita. Ben presto, però, i due si ritroveranno e lei scoprirà che Roy è un agente segreto che sta cercando di neutralizzare il pericoloso traffico di un’arma segreta, Zefiro.

Innocenti bugie – Trailer Video

Innocenti bugie – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Knight and Day

Genere: Azione,Commedia

Durata: 1h 50m

Anno: 2010

Paese: USA

Regia: James Mangold

Cast: Tom Cruise, Cameron Diaz, Maggie Grace, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Marc Blucas, Viola Davis, Olivier Martinez, Stream, Nicole Signore

Innocenti bugie – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Tv8, (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), la rete del digitale terrestre di Sky, alle ore 21.30 di oggi, martedì 5 Maggio 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con il quiz Guess My Age – Indovina la Mia età condotto da Enrico Papi.