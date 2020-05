Wilma Helena Faissol – chi è la moglie di Francesco Facchinetti?

Wilma Helena Faissol è una fashion blogger brasiliana, moglie di Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Wilma Helena Faissol – chi sono i figli?

Nata a Rio De Janeiro il 2 febbraio 1982 – ha quindi compiuto da poco 38 anni – Wilma Helena Faissol è madre di tre figli: Charlotte, nata da una relazione precedente rispetto a quella con Facchinetti, Leone, nato nell’autunno 2014, e Lavinia, venuta al mondo nel marzo 2016.

Wilma Helena Faissol – chi è il padre?

Wilma Helena Faissol, sposata con Francesco Facchinetti, è nata in Brasile da padre libanese. Cresciuta in Svizzera, si è successivamente trasferita negli USA. Del padre, che si è sposato tre volte (mettendo al mondo complessivamente 9 figli), ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata nel 2018 al settimanale Oggi, specificando che l’uomo, ai tempi 83enne, girava ancora per il mondo frequentando congressi per lavoro.

Wilma Helena Faissol – il rapporto con Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol ha sposato il figlio del tastierista dei Pooh nel 2014, con una cerimonia che è stata celebrata a Mariano Comense. La moglie dell’ex dj Francesco – oggi manager di talenti social come Giulia De Lellis – su Instagram usa il nickname @ladyfacchinetti e scherza spesso con il consorte.

I due, che si sono conosciuti per caso durante una vacanza in Marocco, vivono con i figli in una villa a Mariano Comense. Assieme condividono l’esperienza del reality The Facchinettis, progetto televisivo che racconta senza filtri la loro vita familiare in onda su DPlay.

Concludiamo ricordando che Wilma Faissol è dentista e che ha conseguito un master in chirurgia ortopedica facciale, a seguito del quale ha lavorato per ben sei anni nelle corsie di un ospedale.